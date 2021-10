Ca'Shawn Sims – auch bekannt unter ihrem Spitznamen Cookie – begeistert in den sozialen Medien eine riesengroße Community! Die Beiträge der US-Amerikanerin verfolgen beispielsweise auf Instagram über 200.000 Fans: Dabei gibt die Web-Beauty ihren Followern nicht nur Ratschläge in Sachen Fitness, sie postet auch gerne Make-up-Pics und Co. Doch jetzt macht sie mit besorgniserregenden Nachrichten von sich reden: Ca'Shawn wird schon seit Anfang September vermisst!

Das gab ihre Schwester Ca'rynn Sims jetzt auf ihrem Instagram-Profil bekannt. "Ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommen würde, an dem ich eine Vermisstenanzeige für meine Schwester aufgeben muss", brachte Ca'rynn ihre große Sorge zum Ausdruck. Es sei extrem untypisch für ihre Schwester, einfach so ihr Haus, ihren Hund und offenbar auch ihr Handy zurückzulassen. "Unsere Großfamilie (mein Großvater, Tanten und Cousins) und meine mittlere Schwester, meine Mutter und mein Vater können sie alle nicht erreichen", betonte sie.

Im Moment kann Ca'rynn den Aufenthaltsort ihrer Schwester nicht eingrenzen. "Sie wohnt in Duarte in Kalifornien – aber es gibt keinen Hinweis darauf, wohin sie verschwunden sein könnte", erklärte sie und rief ihre Follower zur Mithilfe auf: "Also sucht bitte in jeder Stadt nach ihr, egal wo." Zudem hat die Familie der Fitness-Influencerin offensichtlich bereits eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, denn Ca'rynn teilte eine Aufnahme des Dokuments auf der Fotoplattform.

Instagram / bodybycookie Ca'Shawn Sims im Februar 2021

Instagram / bodybycookie Ca'Shawn Sims, Fitness-Influencerin

Instagram / bodybycookie Ca'Shawn Sims, US-amerikanische Influencerin

