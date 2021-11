Young Dolphs Freundin kann nicht glauben, dass ihr Liebster nicht mehr bei ihr ist. Am vergangenen Mittwoch kam der US-amerikanische Rapper bei einer Schießerei auf offener Straße ums Leben. Im Bundesstaat Tennessee wurde der 36-Jährige vor einem Café tödlich von einer Kugel getroffen. Kurz nach der schrecklichen Tat meldete sich nun die Freundin des Verstorbenen zu Wort und verabschiedete sich mit herzergreifenden Worten.

In ihrer Instagram-Story schrieb Mia Jaye in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund: "Gott – gib mir Stärke. Adolph, ich liebe dich von ganzem Herzen und aus tiefster Seele." In einer weiteren Sequenz bedankte sie sich bei den Fans für die zahlreichen Beileidsbekundungen und die Unterstützung in dieser unglaublich schweren Zeit. Auch wenn sie nicht alle Nachrichten beantworten könne, betonte sie: "Trotzdem sind all diese positiven Schwingungen, die Energie und Gebete willkommen. Weil Gott weiß, dass ich sie brauche."

Neben seiner Partnerin hinterlässt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Adolph Robert Thornton, Jr. heißt, auch zwei Kinder. Auf Social Media hatte Mia bisher regelmäßig Einblicke in den gemeinsamen Familienalltag gegeben. Unter den Beiträgen finden ihre Follower auch zahlreiche Fotos, auf denen Young Dolph mit den Kids posiert.

Instagram / iammiajaye Young Dolphs Freundin Mia Jaye

Getty Images Rapper Young Dolph

Instagram / iammiajaye Young Dolph mit seiner Freundin Mia Jaye und ihren Kindern

