Kaum zu glauben! Jacob Batalon (25) erlangte mit seiner Rolle als Ned Leeds in Spider-Man: Homecoming und den darauffolgenden Teilen weltweit an Berühmtheit. Wie im Film, ist der Schauspieler auch im echten Leben mit dem Hauptdarsteller Tom Holland (25) gut befreundet. Seit seinem ersten Auftritt in dem Marvel-Streifen hat der "Tage wie dieser"-Darsteller sich ziemlich verändert: Jacob nahm über 50 Kilo ab!

"Ich habe mich Ende 2019 dazu entschieden, diese Art von Transformation zu beginnen", berichtete der 25-Jährige in einem Interview mit Men's Health. Doch wie kam es zu diesem Sinneswandel? "Ich hatte das Gefühl, kaum noch Treppen steigen zu können, ohne außer Atem zu sein. Und eines Tages sah ich mich ohne Shirt und das war einfach lächerlich. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich so hatte gehen lassen. Das war sozusagen der Auslöser", erinnerte sich der Schauspieler.

Auf seinen bisherigen Abnehm-Erfolg ist Jacob sehr stolz. "Ich trainiere normalerweise sechs Mal die Woche und verbringe ungefähr eineinhalb Stunden im Fitnessstudio", erzählte der Filmstar weiter. Da er derzeit jedoch mit den Dreharbeiten seiner neuen Serie "Reginald the Vampire" beschäftigt ist, versucht er wohl, das Pensum ein wenig zu reduzieren.

Getty Images Jacob Batalon und Tom Holland 2021

Getty Images Jacob Batalon im November 2019

Getty Images Jacob Batalon

