Marvel-Star Jacob Batalon und seine Veronica sind verlobt

Jacob Batalon (28) hat eine freudige Neuigkeit zu verkünden: Der Schauspieler und seine Partnerin Veronica Leahov sind verlobt! Wie er auf seinem Instagram-Account mit einer Reihe von Bildern zeigt, ist der Spider-Man-Darsteller vor der atemberaubenden Kulisse des Big Apples bei Nacht und einer romantischen Szenerie vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. "Der Anfang vom Rest unseres gemeinsamen Lebens", kommentiert Jacob seinen Beitrag.

Ein silberner Diamantklunker ziert nun den linken Ringfinger der Designerin. Allem Anschein nach überglücklich über die Verlobung, teilt auch Veronica die tolle Neuigkeit mit ihren Social-Media-Followern. "Ein Leben lang wir! Ich hätte nie gedacht, dass mein Herz so viel Liebe aufnehmen und so tiefe Gefühle empfinden könnte. Das ist das reinste Glück, das ich je erlebt habe, und ich kann es kaum erwarten, für immer mit der Liebe meines Lebens zusammen zu sein!", schwärmt sie auf Instagram. Ihr Liebesglück zelebrierte das frisch verlobte Paar anschließend mit einem Glas Sekt.

Bei Jacob scheint es nicht nur im Liebesleben, sondern auch beruflich grandios zu laufen. Der gebürtige Hawaiianer ist Teil des Marvel Cinematic Universe und verkörperte bereits in Filmen wie "Avengers: Endgame" oder in mehreren "Spider-Man"-Teilen eine Rolle. So spielte er schon zahlreiche Male an der Seite von Megastars wie Zendaya (28) und Tom Holland (28) – mit dem Briten entwickelte sich im Laufe der Jahre eine gute Freundschaft, die sie auch abseits der Kamera aufrechterhalten.

Instagram / veroleahov Veronica Leahov, Partnerin von Jacob Batalon

Getty Images Jacob Batalon, Schauspieler

