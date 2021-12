Diese Woche ist es endlich so weit: Der neue Spider-Man-Film läuft an! "No Way Home" ist der dritte Teil mit Hottie Tom Holland (25) in der Hauptrolle des Peter Parker – Zendaya Coleman (25) und Jacob Batalon (25) stehen ihm wieder als MJ und Ned bei seinen Abenteuern zur Seite. Wie mittlerweile jeder Fan mitbekommen haben dürfte, daten Zendaya und Tom sich auch im echten Leben. Doch was nicht alle wissen: Sein "Spider-Man"-Bestie Jacob ist auch im echten Leben ein guter Freund des Briten!

Mit People plauderten die Jungs, die sich im Rahmen des ersten Films kennengelernt haben, jetzt offen über ihre Freundschaft: "Wir haben uns damals auf Anhieb verstanden. Es fiel uns nie schwer, beste Kumpels zu spielen." Die beiden seien schließlich sogar zusammengezogen! Jacob schwärmte weiter: "Wir haben durch 'Spider-Man' vieles zusammen erlebt, das hat uns sehr verbunden."

Auch über seine Beziehung zu Zendaya spricht Tom immer offener – sie verstecken sich auch in der Öffentlichkeit nicht mehr und stellen ihre Liebe inzwischen offen zur Schau! Bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" posierten die beiden ganz stolz miteinander auf dem roten Teppich.

Getty Images Tom Holland und Jacob Batalon

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

