Zendayas und Toms Verlobung durch diesen Co-Star bestätigt

Die Gerüchteküche um Zendaya Coleman (28) und Tom Holland (28) brodelte bereits seit Anfang des Jahres, doch jetzt ist es offiziell: Die beiden Hollywood-Stars sind verlobt. Tom machte seiner langjährigen Partnerin offenbar zwischen Weihnachten und Neujahr einen romantischen Antrag, was Zendaya bei den Golden Globes mit einem auffälligen Diamantring zur Schau stellte. Die naheliegende Vermutung einer Verlobung wurde nun durch den ebenfalls frisch verlobten Jacob Batalon (28), Toms Co-Star aus den Spider-Man-Filmen, in einem Interview mit dem Magazin Metro endgültig bestätigt. Auf die Frage, ob er geplant hätte, seine Freundin zur gleichen Zeit um ihre Hand anzuhalten wie Tom, antwortete er: "Nein, das habe ich definitiv nicht, wir wussten nichts von den Plänen des anderen."

Insider sprechen von einer überlegten und sehr privaten Entscheidung des Schauspielerpaars. "Zendaya wusste genau, was sie tat, als sie den Ring bei der Preisverleihung zeigte, und sie war bereit für die Öffentlichkeit", verriet eine Quelle der DailyMail. Beide sollen große Pläne für die gemeinsame Zukunft haben, einschließlich einer traditionellen und bodenständigen Familie – angeblich ohne den Einsatz von Nannys. Der beeindruckende Ring, geschätzt auf rund 500.000 Dollar (umgerechnet 458.211 Euro), wird von Fans bereits mit Designs des renommierten Juweliers Jessica McCormack verglichen. Auch privat wollen sich Tom und Zendaya ihrem neuen Kapitel widmen, abseits des Rampenlichts, wie schon ihre Beziehung, die 2021 begann.

Zendaya und Tom lernten sich 2017 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Ihre Beziehung halten die beiden jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. "Unsere Beziehung ist das Heiligste, was wir haben", erklärte Tom einmal in einem Podcast. Jacob, der in den Filmen Toms besten Freund spielt und eine enge Verbindung zu den beiden hat, hebt immer wieder die Bodenständigkeit des Paares hervor. Auch in Jacobs eigenem Liebesleben läuft es bestens: Er teilte erst kürzlich romantische Verlobungsfotos aus New York, sodass er und Tom nun wohl eine weitere Gemeinsamkeit verbindet – die Planung eines gemeinsamen Lebens mit ihren Partnerinnen.

Getty Images "Spider-Man"-Stars Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon

Getty Images Jacob Batalon und Tom Holland 2021

