So entspannt stellt sich Jacob Batalon seine Hochzeit vor

Jacob Batalon (28), bekannt aus der Spider-Man-Reihe, hat kürzlich verraten, wie entspannt die Hochzeitsplanung mit seiner Verlobten Veronica Leahov abläuft. Bei der Premiere seines neuen Films "Novocaine" in Los Angeles sprach der Schauspieler mit Entertainment Tonight über den aktuellen Status der Vorbereitungen. Während das Paar seine Verlobung noch in vollen Zügen genießt, hat Veronica bereits einen Wunsch geäußert: Sie möchte eine glamouröse Zeremonie am Comer See in Italien. Jacob hingegen hat eher entspannte Vorstellungen für den großen Tag: Adobo, ein traditionelles philippinisches Gericht, soll auf die Menükarte, und statt eines klassischen Smokings könne er sich vorstellen, Aloha-Hemden zu tragen.

Die Beziehung der beiden scheint von gegenseitigem Respekt und Unterstützung geprägt zu sein. Jacob schwärmte in dem Interview von seiner Verlobten, die als Architektin arbeitet: "Sie ist die unterstützendste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Sie inspiriert mich dazu, ein besserer Mensch zu sein und härter in meinem Job zu arbeiten." Der romantische Heiratsantrag fand Anfang März in New York City statt. Jacob hatte ein Herz aus Blumen und Kerzen am Ufer eines Flusses arrangiert – mit der glitzernden Skyline im Hintergrund. Bilder des besonderen Moments teilte er stolz auf Instagram.

Veronica, eine Architektin, schwärmte ebenfalls auf ihrem Instagram-Account von ihrer Liebe zu dem Schauspieler und bezeichnete ihn als jemanden, der sich wie "Zuhause" anfühle. Die beiden geben regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung, sei es durch Urlaubserinnerungen aus Hawaii oder herzliche Geburtstagsglückwünsche. Jacob, der auf Hawaii geboren wurde, und Veronica scheinen in ihrer Liebe ein perfektes Gleichgewicht aus Unterstützung, Humor und Romantik gefunden zu haben. Fans dürfen gespannt sein, wie die Hochzeit der beiden schließlich aussehen wird – Aloha-Shirts, der Comer See und Adobo könnten die perfekte Mischung für ein unvergessliches Fest sein.

Instagram / veroleahov Jacob Batalon und Veronica Leahov im Januar 2025

Getty Images Jacob Batalon, Schauspieler

