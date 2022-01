Daniela Alfinito ist wieder offen für eine Beziehung. Im April des vergangenen Jahres gab die Schlagersängerin bekannt, dass sie sich nach 30 gemeinsamen Jahren – 15 davon verheiratet – von ihrem Mann Domenico hat scheiden lassen. Das Liebes-Aus schien sie schon damals recht gut verkraftet zu haben. Sie betonte, ungebunden und glücklich zu sein. Inzwischen hat Daniela auch nichts dagegen, wieder einen neuen Mann kennenzulernen.

Im Interview mit Bild verriet die 50-Jährige, dass sie selbst nicht auf die Suche nach ihren Mr. Right gehe, sondern von ihm gefunden werden wolle. Doch worauf kommt es ihr bei einem Mann an? "Ich mag blaue Augen und einen ehrlichen Charakter", verriet die Tochter von Die Amigos-Star Bernd Ulrich. Einen Macho, für den um 18 Uhr das Abendessen auf dem Tisch stehen müsse, sei nichts für sie: "Ich will machen, worauf ich Lust habe, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Einfach zum Shoppen mit meiner Freundin fahren und dabei nicht im Hinterkopf haben, oh, ich muss wieder heim. Ich muss da sein, wenn er nach Hause kommt."

Mittlerweile hat Daniela alle Dinge, die sie an ihre Ehe erinnern, aus dem Sichtfeld geräumt. Neben einigen Möbeln musste so auch ihre alte Frise weichen. Die Hessin trägt ihre Haare neuerdings nicht mehr schulter- sondern dank Extensions mittellang.

Walter Pernkopf / picturedesk.co Daniela Alfinito beim Smago! Award, 2019

Instagram / daniela.alfinito Daniela Alfinito und ihr Vater Bernd Ulrich, 2021

Matthias Wehnert / Future Image Daniela Alfinito bei der Präsentaton ihres Albums 'Liebes-Tattoo', 2020

