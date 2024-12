Schlagerstar Daniela Alfinito ist wieder in festen Händen

Daniela Alfinito (53) stellt ihren neuen Partner vor! Rund drei Jahre nach ihrer Scheidung ist die Schlagermusikerin wieder in einer Beziehung – und zwar mit einem Mann, den sie schon mehr als 30 Jahre kennt! Sie war früher in der gleichen Clique wie ihr Liebster Thorsten. Die ganze Gruppe trifft sich seit Langem jährlich auf der Kirmes in Gießen. "Wir treffen uns immer zum Frühschoppen und machen ein Foto. So auch am 15. Juli", erklärt Daniela gegenüber der Bild. Beim vergangenen Mal verbrachten sie den ganzen Tag miteinander – und es funkte zwischen ihnen.

Früher war eine Beziehung zwischen ihnen nie ein Thema, da beide vergeben waren. Erst jetzt, nachdem sie beide geschieden sind, haben sie den Schritt gewagt. Die 53-Jährige meinte kürzlich, sie wolle es nach ihrer gescheiterten Ehe langsamer angehen lassen. Doch mit Thorsten fackelte sie nicht lange: Schon nach drei Wochen überreichte sie ihm den Schlüssel zu ihrer Wohnung, und seitdem wohnen sie zusammen.

Daniela schätzt an Thorsten besonders, dass er sehr hilfsbereit und umsichtig ist. "Wenn wir morgens gefrühstückt haben, holt er sofort den Staubsauger", berichtet sie schmunzelnd. Thorsten nennt sich selbst den "Bettenbeauftragten", weil er die Betten macht und für Ordnung sorgt. "Ich bin sehr ordnungsliebend. Auch wenn die Schuhe rumstehen, dann räume ich sie eben weg", sagt er gegenüber der Zeitung. Für ihn ist klar: "In einer Beziehung muss man nicht aufrechnen: Was hab ich gemacht, was hast du gemacht. Das macht man einfach nicht." Diese Einstellung hat Daniela, die Tochter von Amigos-Sänger Bernd Ulrich (73), offenbar viel Ruhe und Freude geschenkt. Die beiden wirken rundum glücklich und scheinen ihr persönliches Liebesglück gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniela.alfinito Daniela Alfinito, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Wehnert, Matthias, ActionPress Daniela Alfinito im Juli 2023

Anzeige Anzeige