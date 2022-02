Melanie Müller (33) scheint ihr Ehe-Aus noch nicht überwunden zu haben! Im Dezember gaben die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin und ihr Mann Mike Blümer bekannt, dass sie nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern getrennte Wege gehen. Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit wieder vergeben – und zwar an den Immobilienunternehmer Andreas Kunz. Trotzdem scheint sie die Trennung von ihrem Noch-Ehemann noch nicht endgültig verarbeitet zu haben: Am Valentinstag verbrennt sie nun ein Foto von ihrem Ex!

In ihrer Instagram-Story lässt die 33-Jährige ihre Fans nun an diesem Moment teilhaben. In einem Video zündet Melli ein Foto von sich und Mike an einer Kerze an – und lässt es dann verbrennen. Im Hintergrund ist dabei der Herzschmerz-Song "Ich dreh mich nie wieder um" von der Sängerin Maite Kelly (42) zu hören. "Mir hat noch nie jemand so wehgetan. Happy Valentinstag", schreibt die Zweifach-Mama unter ihr Video.

Zusätzlich macht die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin in ihrer Story klar, dass zwischen ihr und ihrem Ex wohl einige Dinge vorgefallen sind, die Melli bislang für sich behalten hat. "Die Wahrheit kennen nur wenige", postet sie und verdeutlicht mit dem Hashtag #fuckoff, wie enttäuscht sie von dem Musikproduzenten ist.

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Reality-TV-Star Melanie Müller im Februar 2022

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (rechts) mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Februar 2022 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de