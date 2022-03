Zwischen ihnen ging es heiß her! In der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge stellen sich Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) mit den anderen Kandidaten den Aufgaben im eisigen Finnland. Das Ex on the Beach-Traumpaar will dort siegen und die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Bereits in der ersten Folge konnten die beiden nicht die Finger voneinander lassen. In Folge drei suchten Tommy und Sandra dann im Bett die Nähe zueinander!

Beide verkrochen sich nach der Villa-Party auf ihr Zimmer und gingen dort ordentlich auf Tuchfühlung – vor laufender Kamera! Daran dachten sie in diesem Moment aber gar nicht, wie sie Promiflash jetzt verrieten: "Wenn man privat oft und gerne Sex hat, kann man schlecht drauf verzichten, nur weil da Kameras sind: Wir fanden es sehr komisch, dass sich die anderen nicht mal einen Kuss gegeben haben." Generell scheinen Tommy und Sandra auch in der Villa lieber für sich alleine zu sein. Ihre Mitstreiter Antonia Hemmer (21) und Patrick Romer (26) finden das nicht gut.

Dazu haben Tommy und Sandra eine ganz klare Meinung, wie sie gegenüber Promiflash verdeutlichten: "Immerhin sind wir als Couple da. Wir sind ja nicht bei "Friendschallenge." Beide zeigten sich in dem Trash-Format bisher sehr motiviert bei den Prüfungen. "Wenn wir gewinnen wollen, müssen nur wir als Couple zusammen halten. Und um uns gegenseitig die extra Portion Energie zu geben, sind wir gerne miteinander, kochen gemeinsam oder kuscheln", erklärten Tommy und Sandra abschließend.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil im März 2022

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und seine Freundin Antonia Hemmer

RTL / Frank Beer Sandra und Tommy bei "#CoupleChallenge" 2022

