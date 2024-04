"Prominent getrennt": Ist sie schuld an der Spiel-Pleite?

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt fliegen die Fetzen! Die Mädels kämpfen in einem Gruppenspiel um eine große Stange Geld, die sie nur sichern können, wenn sie als Team funktionieren. Ziel des Spiels ist es, sechs Bälle, die jeweils für eine bestimmte Geldsumme stehen, über eine längere Strecke hinweg in Körbe zu befördern. Das einzige Hilfsmittel, das ihnen dabei zur Verfügung steht, sind große Bretter. In den Augen der Kandidatinnen gibt sich eine dabei scheinbar nicht die größte Mühe – Emily Katarzyna. Die Ex von Gina Beckmann scheint schon von Beginn an nicht zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Emilys Verhalten ist dabei vor allem einer Teilnehmerin ein Dorn im Auge!

Melina Hoch macht ihrem Ärger im Interview Luft! "Du hast einen Ball, du lässt den Ball rein und läufst los. Da gibts eigentlich nicht so viel zu verstehen. Du musst nur laufen", erklärt die Ex von Tim Kühnel genervt. Auch Sandra Sicora (31) kann Emilys Ahnungslosigkeit nicht verstehen. "Wir waren bereit. Wir haben es verstanden", stellt sie fest. Ginas Ex war es scheinbar nicht! Deswegen änderten die Mädels kurzerhand den Plan, sodass Emily lediglich losrennen musste – und siehe da: Die neue Taktik führte auf direktem Wege zum Erfolg! Für die Gruppe stand danach fest, dass die Trash-TV-Newcomerin fürs Team am hilfreichsten ist, wenn sie einfach nur zuschaut. Chiara Fröhlich (26) fasst das Ganze so zusammen: "Wir hätten einfach eine andere Person hier drin gebraucht, die auch 110 Prozent gegeben hätte."

Ob Emilys Verhalten beim Spiel beabsichtigt war? In der vorherigen Folge von "Prominent getrennt" kam es während der Nominierung nämlich zum Eklat zwischen den Ex-Paaren. Gina und Emily erhielten die meisten Stimmen der anderen und warfen ihnen vor, sich untereinander abgesprochen zu haben. Da nur die Frauen nominieren durften, musste für den endgültigen Exit noch auf die Stimmen der Männer gewartet werden. Aber schon zu diesem Zeitpunkt kristallisierte sich heraus: Gina und Emily werden nicht mehr lange Teil der Gruppe sein und somit auch keine Chance mehr auf das Preisgeld haben.

RTL Melina Hoch, deutscher Reality-TV-Star

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

