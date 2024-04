Etwa ihrem Tommy zuliebe? Paulina Ljubas lernt Französisch

Immer wieder gewähren Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni private Einblicke in ihr Liebesleben. So auch jetzt: In einer aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower will dabei von der Beauty wissen, ob sie die Muttersprache ihres Partners lernen wolle. "Ich lerne Französisch. Mit Apps, aber auch in der Sprachschule", antwortet Paulina dabei stolz und betont: "Da möchte ich auch nach dem Sansibar-Urlaub wieder hingehen und weitermachen."

Das ist aber noch lange nicht alles. In der Fragerunde auf Social Media verrät die 27-Jährige weiter, dass sie mit ihrem Tommy noch auf eine andere Methode zurückgreift – und die hilft ihr wohl dabei, die Fremdsprache besser in Alltagssituationen anzuwenden. "Wir haben besprochen, ab jetzt wird jeden Tag eine Stunde nur Französisch gesprochen", plaudert Paulina voller Zuversicht gegenüber ihrer Community aus.

Die Liebesgeschichte von Tommy und Paulina begann in der dritten Staffel von Germany Shore. Bereits in der Realityshow sprühten gewaltig die Funken zwischen dem Ex von Sandra Sicora (31) und der Verflossenen von Yasin Mohamed (32) – dabei kam es sogar zu hemmungslosem Sex vor laufenden Kameras. Im vergangenen November machten die Realitystars ihre Beziehung dann nach hartnäckigen Spekulationen im Netz offiziell.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

