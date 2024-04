"Nervt mich": Das denkt Paulina Ljubas über Sandra Sicora

Paulina Ljubas (27) und Sandra Sicora (31) werden wohl nie Freunde! Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sind seit Monaten nicht gut aufeinander zu sprechen. Immer wieder sticheln sie öffentlich gegeneinander. Der Grund: Sandras Ex Tommy Pedroni – der ist mittlerweile mit Paulina zusammen. Offenbar endet der Streit nie, denn im Bild-Interview holt die Promi Big Brother-Kandidatin erneut zum Schlag aus: "Sandra nervt mich seit anderthalb Jahren. Sie hört nicht auf, über uns zu reden. Sie sagt ständig: 'Die sind nicht zusammen, die tun nur so.'"

Paulina komme mit dem Verhalten ihrer TV-Feindin einfach nicht klar: "Sandra steigert sich in Sachen rein und hetzt die Leute auf. Ich denke, sie glaubt, was sie sagt und das finde ich schwierig. Sie weiß, dass das die einzige Art und Weise ist, wie sie irgendwie Aufmerksamkeit bekommt." Die 27-Jährige habe deswegen auch schon Nachrichten bekommen, die sie verletzen. "Ich vertraue ihm blind, aber es ist schwierig. Ich bin auch nur ein Mensch, man hat so viel schon gelesen: 'Der passt viel besser zu Sandra und man sieht, dass er sie noch liebt.' Das tut weh. Klar hat man dann Gedanken, die man nicht haben möchte", erklärt Paulina.

Ob die beiden ihren Netz-Beef womöglich bald im Ring austragen werden? Gerüchten zufolge sollen Paulina und Sandra mit Eugen Lopez, dem Veranstalter des Boxevents Fame Fighting, in Verhandlung stehen. Nachdem die Tattoo-Liebhaberin Paulinas Beauty-Eingriffe kritisiert hatte, schoss sie via Instagram zurück: "Im letzten halben Jahr habe ich mich so zurückgehalten [...] Du beleidigst mich und redest nonstop meine Beziehung schlecht."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

