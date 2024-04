Tal der Tränen: "Prominent getrennt"-Sandra weint um Tommy

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt müssen sich Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni ihrer "Zeit zu zweit" stellen. Dabei bekommen die Ex-Paare Fragekarten der Produktion in die Hand gedrückt, die sie dann in einem Vieraugengespräch beantworten müssen – und dabei werden natürlich einige alte Erinnerungen wieder hochgeholt! Vor allem Sandra bricht immer wieder bitterlich in Tränen aus. Die Trennung von Tommy 2022 scheint dem Reality-Sternchen noch ordentlich in den Knochen zu stecken. Auf die Frage, wie viel ihr der Franzose noch bedeute, gesteht Sandra: "Ich denke, dass du mir noch sehr viel bedeutest, sonst würde es mir nicht so weh tun."

Im Laufe des Gesprächs kommt es dann aber noch zum Oberknaller! Denn die beiden enthüllen ein Geheimnis, das die Zuschauer wahrscheinlich mittelmäßig geschockt hat: Nach der dramatischen Trennung des einstigen Traumpaares kam es noch mal zum gemeinsamen Sex! Sandra scheint sich dadurch wohl Hoffnungen auf ein Comeback mit ihrem Ex gemacht zu haben. Denn eigentlich soll Tommy sie nach dem Beziehungs-Aus gehasst haben, berichtet sie. Der kann sein Handeln aber ganz leicht erklären und gesteht: "In dem Moment hat es mir gutgetan."

Sandra und Tommy lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten der Reality-TV-Show Ex on the Beach kennen und lieben. Nur ein Jahr später nahmen sie gemeinsam am Format Temptation Island V.I.P. teil, gingen anschließend aber getrennte Wege – denn in Tommys Augen übertrat seine damalige Freundin zu viele Grenzen. Vor allem Verführer Flocke, mit richtigem Namen Kevin Platzer (25), war dem Ex-Profischwimmer ein Dorn im Auge! Mit diesem ging Sandra nämlich vermehrt auf Tuchfühlung. Als wäre das nicht schon genug gewesen, zeigte die Influencerin am finalen Lagerfeuer keinerlei Reue, sodass der neue Freund von Paulina Ljubas (27) ihr den Laufpass gab.

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

