"Böser Mensch": Sandra Sicora ist froh über Kims Rausschmiss

Auch Sandra Sicora (31) ist überhaupt nicht überrascht! In der dritten Folge von Prominent getrennt erreichte das Drama einen neuen Höhepunkt. Nach einer hitzigen Diskussion versuchte Max Bornmann alles, um Kim Virginia Hartung (28) zu beruhigen – und fing sich dafür aber eine! Daraufhin mussten die Ex-Dschungelcamperin und ihr Showpartner Emanuell Weißenberger (31) umgehend die Villa verlassen. Im Promiflash-Interview macht Sandra nun deutlich, was sie von der Aktion ihrer Reality-TV-Feindin hält: "Ich fand es gut, dass endlich alle gesehen haben, was für ein böser Mensch Kim ist. Mobbing und Handgreiflichkeiten gehören sich nicht."

Dass es überhaupt zu der Situation und der darauffolgenden Handgreiflichkeit kam, habe Sandra mehr oder weniger kommen sehen. "Seit dem Einzug hat Kim mich dauernd beleidigt, geschubst, mich bei anderen schlecht gemacht und den Emanuell hat sie auch fies behandelt. Die Situation mit Max hat mich daher nicht überrascht", erklärt die Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidatin Promiflash weiter. Doch nicht nur sie überrascht es nicht, dass Kim im TV die Hand ausgerutscht ist.

Auch Paulina Pilch, mit der der Ex-Flirt von Mike Heiter (31) bei Are You The One? zusehen war, konnte sich eine Spitze dazu nicht verkneifen. "Es war falsch von ihr und die Produktion hat mit dem Rauswurf die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn es mir für Emanuell leid tut", meinte sie gegenüber Promiflash. Zudem sei sie froh, keinen Kontakt mehr mit Kim zu haben. "Ich für meinen Teil hoffe, ihr nie wieder begegnen zu müssen, egal ob im realen Leben oder in einem Format", wetterte die Beauty abschließend.

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Realitystar

Hat euch Kims Ohrfeige auch nicht überrascht? Ja, das war doch abzusehen! Ne, ich dachte, sie hat sich mehr im Griff! Ergebnis anzeigen



