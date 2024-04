So war "Prominent getrennt"-Aussprache für Sandra und Tommy

Während ihrer "Zeit zu zweit" bei Prominent getrennt stellen sich Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Doch wie war das Aufeinandertreffen für die beiden? Sandra verrät gegenüber Promiflash, dass sie "enttäuscht" gewesen sei, "dass Tommy auch nach so einer langen Zeit eiskalt" zu ihr gewesen sei. "Am meisten hat mir wehgetan, dass er mich so schlecht hinstellen wollte und irgendwas erzählt, was so nicht stimmte", erzählt die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin. Sie habe versucht, mit ihm über ihre Vergangenheit zu reden, was jedoch nicht funktioniert habe. Zudem habe sie eingesehen, dass sie während Temptation Island V.I.P. "in einer Schutzhaltung" gewesen sei. Tommy habe sie "nach der Trennung hingehalten, ganze sechs Monate lang [...] während er sich aber mit anderen Frauen getroffen hat." Dennoch habe Sandra stets versucht, an ihrer Liebe festzuhalten.

Auch Tommy äußert sich und behauptet, er habe sich "nichts erhofft durch dieses Gespräch", weswegen er "ohne Erwartungen" hingegangen sei. "Ich bin in dem Moment an einem Punkt mit Sandra, dass wir schon damals nach 'Temptation Island' geredet hatten, sehr oft sogar. Und dass es immer das gleiche Theater ohne Einsicht von ihrer Seite war", erzählt der Freund von Paulina Ljubas (27) und fügt hinzu: "Deswegen war ich so kalt, weil ich mir dachte, dass es da nicht anders sein wird."

Sandra und Tommy bekamen bei "Prominent getrennt" als erstes Paar ihre "Zeit zu zweit" und mussten sich dort ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen. Diese Aussprache brachte alte Erinnerungen hoch. Vor allem Sandra schien emotional noch involviert zu sein und brach immer wieder in Tränen aus. "Ich denke, dass du mir noch sehr viel bedeutest, sonst würde es mir nicht so wehtun", äußerte die 31-Jährige ihrem Ex gegenüber.

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Sandra und Tommy ihre Differenzen noch beilegen können? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de