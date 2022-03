Sandra Soleil (29) und Tommy Pedroni scheinen ziemlich siegessicher zu sein! Das Ex on the Beach-Traumpaar kämpft mit sechs weiteren Teams bei #CoupleChallenge um das Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei treten sie unter anderem gegen die Bauer sucht Frau-Turteltauben Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (21) sowie gegen den Temptation Island-Star Calvin Kleinen (30) und dessen Bruder Marvin an. Im Promiflash-Interview verrieten Sandra und Tommy jetzt: Sie glauben, dass es für sie ein leichtes Spiel wird, sich gegen die anderen Teilnehmer durchzusetzen!

"Die anderen Paare sind für uns keine Konkurrenz, da die zusammengepasst haben wie Mentos und Cola – also überhaupt nicht", erklärten die Reality-TV-Bekanntheiten ihre Haltung im Promiflash-Interview. Sandra und Tommy glauben, dass sie einen großen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten haben: "Wir sind 24/7 miteinander, kennen uns in- und auswendig und unsere Liebe ist stärker als ein Diamant in einem Schneesturm." Außerdem seien die beiden total sportlich und intelligent – als Team also einfach unschlagbar.

Tatsächlich haben der Are You The One?-Star und seine Liebste auch schon eine genaue Vorstellung davon, was sie mit dem Preisgeld anstellen würden. "Wir würden uns als Belohnung für den Sieg einen Hund holen, was Tommy schon lange vorhat", plauderte die 29-Jährige aus.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

