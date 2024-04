800 Euro: Sandra Sicora verkauft Tommys Louis-Vuitton-Kette

Sandra Sicora (31) mistet aus! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr damaliger Freund Tommy Pedroni trennten sich nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. Schon in der TV-Show hatte die Beauty die Probleme in ihrer Beziehung thematisiert. Unter anderem hatte sie sich eine Louis-Vuitton-Kette von Tommy gewünscht, der hatte ihr aber offenbar nicht das gewünschte Schmuckstück, sondern eine andere Kette geschenkt. Die versucht Sandra nun loszuwerden. Auf ihrem Vinted-Profil schreibt sie: "Da ich Tommys Sachen nicht mehr tragen kann, möchte ich mich endlich davon trennen. Vielleicht finde ich hier eine neue, glückliche Besitzerin."

Auf den offiziellen Fotos von Prominent getrennt trägt Sandra die besagte Kette, die sie einst von Tommy bekommen hatte. Als sie den Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil teilte, musste sie sich einige Kommentare ihrer Follower gefallen lassen. Das ließ die Tattoo-Liebhaberin nicht auf sich sitzen und schoss zurück – gleichzeitig auch gegen die neue Liebe ihres Ex. Tommy und Paulina Ljubas (27) Beziehung soll "angeblich glücklich" sein.

Zu den Dreharbeiten des TV-Formats brachte die Influencerin zudem Armbänder für sich und ihren Ex mit – eines mit einem "S" für Sandra, ein weiteres mit einem "T" für Tommy. Die Fans konnten das nicht nachvollziehen und stichelten gegen die Kölnerin. "Team Tommy und Sandra. Es ist kein Liebesarmband, also beruhigt euch", verteidigte sie sich.

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

