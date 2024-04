Sandra hatte bei "Prominent getrennt" Armband für Tommy mit!

Was wollte Sandra Sicora (31) mit diesem Mitbringsel bewirken? Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni bei Prominent getrennt zu sehen. In einem Instagram-Clip verrät sie nun, was sie für das Format in ihren Koffer gepackt hat. Neben Klamotten und anderen persönlichen Dingen brachte die Content Creatorin Armbänder für sich und ihren Ex mit – eines mit einem "S" für Sandra, ein weiteres mit einem "T" für Tommy. Viele Fans finden die Perlenbändchen komisch. Die Influencerin wehrt sich aber direkt gegen die stichelnden Kommentare. "Team Tommy und Sandra. Es ist kein Liebesarmband, also beruhigt euch", macht sie deutlich.

Auch wenn die 31-Jährige bestreitet, dass sie einen bestimmten Hintergedanken bei dem Armband hatte – vor den "Prominent getrennt"-Dreharbeiten schien sie ihren Verflossenen noch nicht ganz losgelassen zu haben. "Meine Gefühle für Tommy waren definitiv noch vorhanden, als ich ihn das erste Mal wieder sah", schilderte die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Ich war sehr aufgeregt, Tommy wiederzusehen. Immerhin war er meine große Liebe." In den ersten Folgen kam es jedoch zu einigen tränenreichen Gegenüberstellungen, in denen sich die zwei gegenseitig Vorwürfe machten. Vor allem Sandras Fremdflirt bei Temptation Island V.I.P. ist ein großer Streitpunkt.

Das Ex-Paar hatte sich 2021 bei dem Datingformat Ex on the Beach kennengelernt. Ein Jahr später stellten sie ihre Beziehung bei "Temptation Island V.I.P." auf die Probe – und scheiterten. Denn während der Dreharbeiten machte Sandra dem Verführer Flocke (25) schöne Augen, ganz zum Unmut von Tommy. Beim finalen Lagerfeuer beendete er schließlich die Beziehung. Mittlerweile ist er wieder verliebt und scheint mit seiner neuen Freundin Paulina Ljubas (27) superhappy zu sein.

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sandra Armbänder für sich und Tommy mitbrachte? Ist doch cool. Ich finde, da ist nichts dabei. Na ja. Schon ein bisschen seltsam... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de