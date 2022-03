Liebe mit Hindernissen! Bereits seit einigen Jahren ist Julian Assange (50) an seine Partnerin Stella Morris vergeben. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und hegt schon seit längerer Zeit den Wunsch, zu heiraten. Doch es gibt ein großes Problem: Seit 2019 sitzt der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks in einem Hochsicherheitstrakt in England ein. Aber mit einer Sondererlaubnis war es Julian und Stella jetzt tatsächlich möglich, im Gefängnis zu heiraten!

Das berichtet nun die FAZ. Im ganz kleinen Kreis durften Julian und Stella sich heute hinter schwedischen Gardinen das Ja-Wort geben! Doch schon kurz darauf musste die frisch gebackene Ehefrau das Gefängnis wieder verlassen. Draußen fand dann eine Hochzeitsfeier mit Torte, Blumen und Co. für sie statt – aber ohne den Bräutigam. Die Braut trug einen bodenlangen Schleier sowie ein silbernes Brautkleid von der Designerin Vivienne Westwood (80). "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr glücklich und sehr traurig", betonte Stella gegenüber den Reportern vor Ort. "Ich wünschte, er wäre hier."

Hinterher beteuerte Stella, die Julians Nachnamen Assange angenommen haben soll, in einem Statement gegenüber Guardian: "Dies ist keine Gefängnishochzeit, es ist eine Liebes- und Widerstandserklärung – trotz der Gefängnismauern, trotz der politischen Verfolgung, trotz der willkürlichen Inhaftierung, trotz des Schadens und der Schikane, die Julian und unserer Familie zugefügt wurden." Abschließend stellte sie klar: "Ihre Qual lässt unsere Liebe nur stärker werden."

ZUMAPRESS.com / MEGA Stella Morris nach ihrer Hochzeit mit Julian Assange

ZUMAPRESS.com / MEGA Stella Morris mit ihrer Familie

Getty Images WikiLeaks-Gründer Julian Assange bei einer Medienansprache

