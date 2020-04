In den vergangenen Jahren machte Julian Assange (48) immer wieder Negativ-Schlagzeilen! So soll der WikiLeaks-Gründer 2010 während einer Reise durch Stockholm eine Frau vergewaltigt haben, was er stets abgestritten hat. Mittlerweile wurden die Untersuchungen gegen ihn eingestellt. Doch nun sorgt der Politik-Aktivist für neue News – und die sind dieses Mal erfreulicher: Julian Assange ist in den vergangenen Jahren heimlich zweifacher Vater geworden!

Wie Mail on Sunday jetzt berichtet, soll sich der 48-Jährige vor fünf Jahren in die Anwältin Stella Morris verliebt haben. Bereits seit 2011 arbeiten die beiden zusammen – aus einer beruflichen Beziehung sei irgendwann Liebe geworden. In einem Interview erzählt Stella jetzt von ihrer Beziehung und den zwei gemeinsamen Kindern. "Ich habe ruhig und privat gelebt, Gabriel und Max alleine großgezogen und mich nach dem Tag gesehnt, an dem wir als Familie zusammen sein können", plaudert sie über Julians kleine Familie aus.

2016 ist sein erster Sohn Gabriel zur Welt gekommen. Damals saß Julian noch in der Botschaft von Ecuador in London fest – auf der Flucht vor den USA, wo er zahlreiche geheime Dokumente veröffentlicht hatte. Bilder, die Mail on Sunday vorliegen, zeigen, dass der WikiLeaks-Gründer seinen Sohn in der Botschaft mehrmals gesehen hat. Im Februar vergangenen Jahres wurde dann sein zweiter Sohn Max geboren, den er erst im Mai 2019 sehen durfte.

Anzeige

Getty Images Julian Assange im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Julian Assange, Enthüllungs-Journalist

Anzeige

Jack Taylor / Getty Images Julian Assange auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London 2017

Seid ihr überrascht, dass er zwei Kinder hat? Ja, und wie! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de