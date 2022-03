Hayley Tamaddon (45) meldet sich mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans! Bereits im vergangenen Jahr hatte die ehemalige "Emmerdale"-Darstellerin mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen: Ihr damals gerade mal einjähriger Sohn bekam hohes Fieber und musste ins Krankenhaus. Jetzt verriet die TV-Bekanntheit, dass es wohl auch in Sachen Liebe bei ihr nicht rund läuft: Hayley hat sich von ihrem Partner getrennt!

Via Instagram hat die 45-Jährige vergangenen Sonntag am britischen Muttertag bekannt gegeben, dass sie einen Schlussstrich unter die Beziehung mit ihrem Liebsten gemacht hat. Dabei waren Hayley und Immobilienmakler Adrian sogar schon verlobt und planten eine gemeinsame Zukunft – doch daraus wird nun nichts. "Dieser Muttertag ist anders für mich, weil ich jetzt eine alleinerziehende Mutter bin", erklärte Hayley ihren Followern. In den vergangenen Monaten wurde ihr Leben offenbar mächtig auf den Kopf gestellt.

Den genauen Grund für ihr Liebes-Aus nannte Hayley zwar nicht, dennoch möchte sie zuversichtlich bleiben. Das Beste an der ganzen Situation sei ihr Sohn Jasper: "Denn er ist alles, was ich brauche und alles, was ich je wollte!" Hayley habe nie vorgehabt, eine Single-Mama zu sein. Nun will sie allerdings alles geben, um für ihren kleinen Sohnemann die beste Mutter zu sein und sich nichts von ihrem Kummer anmerken zu lassen.

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon mit ihrem Sohn Jasper

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon und ihr Sohn Jasper

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon mit ihrem Sohn

