Babyfreuden bei Hayley Tamaddon (42)! Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in der Erfolgsserie "Emmerdale" bekannt ist, begeisterte ihre Fans im vergangenen April mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Verlobter Adrian erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seitdem gab sie ihrer Community regelmäßige Updates und postete Fotos mit ihrem XXL-Bauch. Am Montag war es dann endlich so weit: Hayleys Sohn hat das Licht der Welt erblickt.

Das verkündete die frischgebackene Mama höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account. "Er ist hier. Er ist unglaublich und wir sind verliebt", schrieb sie zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie die kleine Hand ihres frisch geschlüpften Sprosses hält. Viel mehr bekommen Hayleys Fans aber noch nicht von ihrem Söhnchen zu sehen. Auch den Namen behält die britische Dancing on Ice-Gewinnerin vorerst für sich.

Für die 42-Jährige ging mit der Geburt ihres ersten Kindes ein Traum in Erfüllung. Als sie damals die Schwangerschaft verkündet hatte, konnte sie ihr Glück selbst kaum fassen. "Ich wollte immer eine Mutter sein und hätte nicht gedacht, dass ich Kinder bekommen könnte – und jetzt im reifen Alter von 42 Jahren bin ich schwanger", freute sich der einstige Serien-Star.

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon in der 38. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Hayley Tamaddon bei den Inside Soap Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de