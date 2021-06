Hayley Tamaddon (44) sorgt sich um ihren Jungen! Bereits im vergangenen Monat hatte der Sohn der Schauspielerin, Jasper, seine Mama einen ziemlichen Schrecken versetzt. Der Einjährige war so krank gewesen, dass die "Emmerdale"-Darstellerin mit ihm sogar ins Krankenhaus musste. Danach schien es dem Kleinen wieder etwas besser zu gehen. Nun verriet Hayley allerdings: Jasper landete aufgrund eines hohen Fiebers nun erneut im Krankenhaus.

Auf Instagram teilte die besorgte Mutter am Freitag ein Bild ihres schlafenden Jungen. Dazu erklärte sie, dass es Jasper inzwischen wieder schlechter geht: "Armes Ding. In den vergangenen zwei Monaten hatte er so viele Infektionen, Ohren, Augen, Hals... und jetzt sind es die Mandeln. Am schlimmsten ist das Fieber. Es ist beängstigend. Es ist so hoch und es geht ihm damit so schlecht." Nur wenige Stunden später scheint sich sein Zustand sogar noch verschlechtert zu haben, denn Hayley hat Jasper wieder in die Klinik gebracht, wie sie in ihrer Story erzählt.

Dort wird Jasper nun mit Antibiotika behandelt und die Ärzte wollen endlich herausfinden, warum es ihm seit einigen Wochen so schlecht geht. Hayley hofft aber, ihr Söhnchen bald wieder mit nach Hause nehmen zu dürfen und versichert ihren Followern in ihrem Post, dass Jasper ein Kämpfer ist.

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddons Sohn Jasper

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon und ihr Sohn Jasper

Instagram / hayleysoraya Hayley Tamaddon mit ihrem Sohn Jasper

