Die Filmwelt trauert um Kenneth Tsang. Der Chinese begann schon in seinen Zwanzigern damit, sich einen Namen als Schauspieler zu machen. Seinen großen Durchbruch hatte er allerdings erst 1998 im Alter von 53 Jahren mit seiner Rolle in dem Hollywood-Film "The Replacement Killers". Darüber hinaus war er in Blockbustern wie "Rush Hour 2" oder James Bond – Stirb an einem anderen Tag zu sehen. Doch nun erreichen seine Fans traurige Nachrichten: Kenneth ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

South China Morning Post berichtet, dass der Filmstar am Montag aus Singapur nach Hong Kong zurückgekehrt und daraufhin in einem Quarantäne-Hotel untergebracht worden sei. Heute Morgen hätten ihn Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums regungslos in seinem Zimmer vorgefunden, nachdem er nicht zur täglichen Kontrolle an die Tür gekommen war. Noch vor Ort sei er für tot erklärt worden.

Kenneth hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Sein Sohn stammt aus seiner ersten Ehe mit der Malaysierin Lan Di. Mit seiner zweiten Ehefrau, Model und Kolumnistin Barbara Tang hatte er eine Tochter. 1994 heiratete er dann die Schauspielerin Lisa Chiao mit der er bis zu seinem Tod gemeinsam durchs Leben ging.

Getty Images Kenneth Tsang, Schauspieler

Getty Images Kenneth Tsang, Filmstar

Getty Images Kenneth Tsang und seine Frau im April 2012 in Hong Kong

