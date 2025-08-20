Yeliz Kocs BFF Dilara Kruse teilt gegen Jannik Kontalis aus

Jannik Kontalis (29) steht erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – und diesmal nicht nur wegen seiner Party mit Bill Kaulitz (35). Die enge Freundin und Vertraute von Yeliz Koc (31), Dilara Kruse, fand in ihrer Instagram-Story deutliche Worte für den Reality-TV-Star. Sie warf ihm vor, lediglich auf Geld und Ruhm aus zu sein. "Man sagt immer, Frauen sind geldgeil. Frauen sind famegeil. Jetzt habt ihr die Bestätigung, dass es Männer gibt, die noch viel geldgeiler sind", erklärte sie und ließ durchblicken, dass dies nicht der einzige Anlass für Kritik sei. Belastend sei vor allem, wie Jannik nach ihrer Aussage versucht habe, Kinder in persönliche Angelegenheiten hineinzuziehen, um eigene Vorteile zu erlangen.

Neben diesen schweren Anschuldigungen äußerte sich Dilara auch zu Janniks sexueller Orientierung, die zuletzt durch Yeliz thematisiert worden war. Offensichtlich nahm sie dabei eine versöhnliche Haltung ein: "Dass Jannik auf Männer steht und gleichzeitig auch noch auf Frauen, finde ich nicht schlimm. Jeder sollte leben, wie er mag." Weitaus problematischer sei jedoch, dass er angeblich immer wieder Menschen um sich schare, um sie anschließend auszunutzen. Diese Verhaltensweise, so betonte sie, könne sie weniger akzeptieren als seine Orientierung oder Beziehungsentscheidungen.

Hinter den aktuellen Kommentaren steht auch die kürzlich enthüllte Trennung von Jannik und Yeliz. Zwar hatten sich die beiden Reality-TV-Größen nach einer früheren Trennung einen Neuanfang gegeben, doch wie Yeliz kürzlich selbst erklärte, habe letztlich Janniks Interesse an Männern die Beziehung beendet. Während ihre Ansichten in den sozialen Medien teils breite Diskussionen auslösten, ist eines gewiss: In der turbulenten Welt des Reality-Fernsehens sorgt das Leben vor der Kamera auch abseits der Showbühne für jede Menge Gesprächsstoff. Was bleibt, sind verletzte Gefühle, die im öffentlichen Raum noch lange für Wellen sorgen dürften.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse und Yeliz Koc, Reality-TV-Stars

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im April 2025