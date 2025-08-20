"Plötzlich Prinzessin 3": Mandy Moore will Rückkehr als Lana

Mandy Moore (41) will wieder in die Rolle der Lana Thomas schlüpfen und bei "Plötzlich Prinzessin 3" mitmischen. Im Podcast "Not Gonna Lie With Kylie Kelce" erklärte die Schauspielerin und Sängerin, dass sie "vor Monaten" von einer möglichen kleinen Rolle für ihren Charakter gehört habe. Obwohl seither keine weiteren Informationen an sie herangetragen wurden, sei sie "absolut bereit", falls sie gefragt wird. Mandy wünscht sich für Lana eine charakterliche Wandlung: "Ich würde gerne sehen, dass sie sich verändert hat. Vielleicht arbeitet sie jetzt bei einer Tierrettung und hat aus ihrem Leben etwas Gutes gemacht."

Die Fans des beliebten Films warten bereits seit Jahren auf eine Fortsetzung der romantischen Komödie. Anne Hathaway (42), die als Mia Thermopolis das Rampenlicht der ersten beiden Filme eroberte, hat ihre Rückkehr zur Rolle der Königin von Genovia bereits bestätigt. Auch der Originalproduzent sowie die Regisseurin Adele Lim sind erneut dabei. Julie Andrews (89), die im ersten und zweiten Teil Mias Großmutter verkörperte, gab jedoch an, nicht mehr an den Filmprojekten beteiligt zu sein. Mandy, die in "Plötzlich Prinzessin" als Highschool-Zicke und Cheerleaderin Lana auftrat, hofft, dass ihr Charakter nach den turbulenten Teenagerjahren eine Wandlung durchgemacht hat. Ihr Wunsch: Lana habe ihre persönliche Entwicklung abgeschlossen und sei nun "eine durch und durch gute Person".

Abseits der Leinwand tobt Mandy sich in ihrem Leben als Sängerin und Mutter von zwei Kindern aus. Der Disney-Film aus dem Jahr 2001 stellte eine bedeutende Station in ihrer Karriere dar, wobei die ikonische Szene, in der sie "Stupid Cupid" singt, viele in Erinnerung behalten haben. In Interviews schwärmte Mandy oft, wie besonders diese Filme für sie waren, da sie eine prägende Erfahrung ihrer frühen Karriere blieben. Besonders die Zusammenarbeit mit Anne Hathaway stellt für Mandy eine schöne Erinnerung dar, und die Möglichkeit, nach über zwei Jahrzehnten mit ihr wieder auf der Leinwand zu stehen, scheint eine reizvolle Aussicht für die Sängerin und Schauspielerin zu sein.

