So gedenkt Laura Dahlmeiers Mutter Susi ihrer Tochter

Laura Dahlmeier (†31), die erfolgreiche Wintersportlerin und Biathlon-Olympiasiegerin, ist am 28. Juli 2025 bei einem tragischen Bergunglück ums Leben gekommen. Drei Wochen nach dem schweren Verlust meldete sich ihre Mutter Susi Dahlmeier mit einem emotionalen Instagram-Beitrag zurück. Die gelernte Goldschmiedin präsentiert darin ein Amulett, das sie in Gedenken an ihre Tochter angefertigt hat. Der filigrane Anhänger, aus Silber und Gold gefertigt, zeigt Berge, eine Sternschnuppe mit einem Herz und ein geschwungenes L – Symbole, die sie als "Brücke ins Paradies" beschrieben hat. Lauras Fans reagierten mit überwältigender Anteilnahme auf diesen liebevoll gestalteten Tribut.

Die Kommentare unter dem Instagram-Post zeigen, wie tief das Schmuckstück die Menschen berührt. "Wunderschön und so liebevoll passend", schreibt eine Nutzerin und drückt ihre Anteilnahme aus. Viele Follower sind sich einig, dass das Amulett ein kraftvolles Symbol des Abschieds und der Liebe ist. Eine weitere Person kommentierte: "Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen und wacht nun als Schutzengel über euch." Die symbolische Schönheit des Anhängers scheint für viele tröstend zu wirken, genauso wie die liebevoll durchdachten Details.

Susi Dahlmeier, die ihre Werkstatt in Krün bei Garmisch-Partenkirchen führt, schöpft laut eigener Aussage aus ihrer Arbeit Hoffnung und Energie. Sie beschreibt auf ihrer Webseite, wie die Natur sie bei der Gestaltung ihrer Schmuckstücke inspiriert, insbesondere das Holz und die Landschaften ihrer Heimat. Das Amulett für ihre Tochter wurde so zu einem Symbol ihrer Verarbeitung und ein Zeichen der bleibenden Verbindung zwischen Mutter und Tochter. Für viele ist es ein rührendes Beispiel dafür, wie Liebe und Kreativität Trost in schweren Zeiten spenden können.

florianjaegerphoto Laura Dahlmeier mit ihrer Mutter

Instagram / susidahlmeier Ein Amulett von Susi Dahlmeier in Gedenken an ihre Tochter

