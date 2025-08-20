Brandon Blackstocks Tochter bricht Schweigen nach seinem Tod

Savannah Blackstock, die 23-jährige Tochter des kürzlich verstorbenen Brandon (†48) Blackstock, hat sich erstmals nach dem Tod ihres Vaters an die Öffentlichkeit gewandt. Der Ex-Mann von Kelly Clarkson (43) erlag am 7. August im Alter von 48 Jahren einem Melanom. In einem emotionalen Instagram-Beitrag meldet sich Savannah nun erstmals nach seinem Ableben zu Wort und teilt rührende Zeilen. "Mein Papa hat nie aufgehört, meine Träume wahr werden zu lassen. Egal, wie hoch oder wie weit, er hat immer einen Weg gefunden. Er hat nicht nur meine Träume wahr gemacht, sondern sie mit mir verfolgt. Weltweit war er an meiner Seite, mein größter Unterstützer. Er ist mein bester Freund, meine Stimme der Vernunft und mein liebstes tägliches Telefonat", hält sie Brandon in Ehren.

Savannah beschrieb, wie Brandon in der Endphase seines Lebens einen tieferen Bezug zur Religion fand, was auch ihre Beziehung zueinander auf eine neue Ebene brachte. "Er suchte den Herrn und war hungrig nach dem Wort", schrieb sie. In dieser schwierigen Zeit beschäftigten sich Vater und Tochter intensiv gemeinsam mit der Religion. Diese neu entdeckte spirituelle Nähe hinterließ bei ihr einen bleibenden Eindruck. "Er hat mir mehr geschenkt, als ich mir jemals hätte wünschen können und als ich in meinem Leben verdient hätte, aber vor zwölf Tagen hat er mir das wertvollste Geschenk gemacht, das ich mir hätte wünschen können. Das Geschenk zu wissen, wo er heute ist, im Himmel bei unserem Erlöser", erklärt sie und ergänzt: "Ich habe ein Stück meines Herzens und meinen Lieblings-Cowboy verloren, aber der Himmel hat einen Engel gewonnen."

Savannah, die ihren Ehemann Quentin Lee und ihre zwei Kinder an ihrer Seite weiß, durchlebt eine Zeit gemischter Emotionen. Die Familie erwartet im Januar die Geburt eines weiteren Mädchens – ein Ereignis, das wohl inmitten der Trauer Licht bringt. Die freudige Neuigkeit von weiterem Nachwuchs teilte die 23-Jährige einen Monat vor dem Versterben ihres Vaters auf Instagram. "Die fünfköpfige Familie Lee kommt 2026. [...] Anfang Januar wird ein kleines Mädchen zur Welt kommen, und eine weitere wunderschöne Tochter namens Julianna, die bereits jetzt einer der größten Segen für unsere Familie ist", verkündete die zukünftige Dreifachmama glücklich. Dazu teilte sie Schnappschüsse mit ihren Liebsten und einem Ultraschallfoto.

Instagram / savannahb_lee Brandon Blackstock mit Tochter Savannah, 2019

Instagram / savannahb_lee Savannah und Brandon Blackstock im Juli 2025

Instagram / savannahb_lee Brandon Blackstocks Tochter Savannah mit ihrer Familie, Juli 2025