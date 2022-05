Deutet Allen Leech hier etwas an? Der Downton Abbey-Star und seine Frau Jessica Blair Herman offenbarten Ende April tolle Neuigkeiten: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs. Vor rund zwei Jahren begrüßten sie bereits ein gemeinsames Kind auf der Welt. Darf es sich denn auf einen Bruder oder eine Schwester freuen? Das verriet der Schauspieler bisher nicht: Aber Allen äußerte sich nun vielsagend bezüglich des Babygeschlechts!

Bei der Premiere von dem Film "Downton Abbey: A New Era" erschienen die Turteltauben in ganz besonderen Outfits – die auf das Geschlecht hindeuten sollen. "Wenn man sich anschaut, was ich und meine Ehefrau tragen, bekommt man eine Ahnung", erklärte Allen daraufhin gegenüber Page Six. Jessica trug ein roséfarbenes Glitzerkleid – ihr Gatte ein gleichfarbiges Jackett. Sie bekommen wohl ein Mädchen.

Danach scherzte Allen noch im weiteren Interview: "Ich werde deutlich in der Unterzahl sein." Denn auch ihr erstes Kind ist ein Mädchen. Allens ältere Tochter darf sich also über eine kleine Schwester freuen.

Anzeige

Getty Images Jessica Blair Herman und Allen Leech bei der Premiere von "Downton Abbey"

Anzeige

Getty Images Allen Leech und Jessica Blair Herman bei der Premiere von "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Anzeige

Getty Images Allen Leech, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de