Was für eine schöne Überraschung auf dem roten Teppich! Gestern fand die Premiere von Downton Abbey in London statt. Vier Jahre nach der Ausstrahlung der sechsten und letzten Staffel der britischen Dramaserie kommt nun die Verfilmung des Erfolgsformats in die Kinos. Bei der Erstaufführung waren natürlich auch die Hauptdarsteller des Streifens wie Allen Leech anwesend. Seine Frau Jessica Blair Herman stahl ihm jedoch eindeutig die Show: Sie präsentierte bei der Filmgala ihren Babybauch!

Mit ihrem Auftritt ließen Allen und Jessica die Katze endlich aus dem Sack: Sie erwarten zum ersten Mal ein Kind! Die werdenden Eltern gaben sich Anfang des Jahres in einer romantischen Zeremonie im kalifornischen Santa Barbara das Jawort – nun krönt ein Baby ihr großes Liebesglück. "Sie blüht aktuell richtig auf. Sie ist heute im fünften Monat schwanger", verriet der 38-Jährige überglücklich auf dem Red Carpet im Interview mit The Sun. Er sei gleichzeitig auch ganz schön nervös.

Allen war aber nicht nur wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes aufgeregt, sondern auch wegen der Premiere von "Downton Abbey". "Ich hoffe, dass der Film gut ankommt", sagte er. Werdet ihr euch das Leinwand-Abenteuer angucken? Stimmt ab!

