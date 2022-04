Tuppence Middleton könnte offenbar kaum glücklicher sein! Die Schauspielerin hält ihr Privat- und vor allem ihr Liebesleben eigentlich gerne aus der Öffentlichkeit raus. Das bedeutet: Die Fans wissen derzeit nicht, ob die Britin einen Mann an ihrer Seite hat. Allerdings ließ sie jetzt vermuten, dass sie in einer Beziehung ist – zumindest erwartet die Brünette Nachwuchs. Bei der Premiere von Downton Abbey erschien Tuppence in einem eleganten Dress und präsentierte stolz ihren Babybauch. Sie ist zum ersten Mal schwanger.

Am Montagabend fand in London ein Screening zur Filmfortsetzung "Downton Abbey: A New Era" statt. Die 35-Jährige, die Lucy Smith darstellt, durfte bei dem Event nicht fehlen und nutzte die Gelegenheit, ihre wachsende Kugel zur Schau zu stellen. In einem bodenlangen Kleid stolzierte sie über den roten Teppich und legte liebevoll ihre Hand auf ihre Körpermitte. Mehr Infos rund um ihr ungeborenes Baby hat Tuppence bis dato aber nicht gegeben.

Das war jedoch nicht die einzige Überraschung des Abends: Denn noch ein anderer Star des Films erwartet Nachwuchs. Allen Leech enthüllte am Rande der Premiere, dass seine Frau Jessica Blair Herman wieder schwanger ist. Für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind. Auch Jessica präsentierte ihr Bäuchlein auf dem Red Carpet. In den Armen ihres Liebsten strahlte sie und legte die Hand überglücklich auf das heranwachsende Leben in ihrem Bauch.

Getty Images Schauspielerin Tuppence Middleton

Getty Images Tuppence Middleton, Schauspielerin

Getty Images Allen Leech und seine Frau Jessica Blair Herman

