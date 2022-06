Coach Bennet (27) startete Anfang 2021 als Rapper so richtig durch – vorher war er auf Social Media vielen vor allem durch seinen TikTok-Content bekannt. Doch genau dieses Image des TikTokers will der 27-Jährige jetzt endlich loswerden. Mit Promiflash sprach der gebürtige Neustrelitzer vor Kurzem über seine Anfänge auf der gehypten Videoplattform und wie es jetzt mit seiner Musik erfolgreich weitergehen soll: "Ich will in Zukunft nicht mehr auf der Straße angesprochen werden mit ‘Du bist doch der TikToker’ sondern mit ‘Du bist doch Coach Bennet der Rapper’."

