Nach zwei Wochen Liebe: Cassy Cassau hat ein Partner-Tattoo

Reality-TV-Star Cassy Cassau und Rapper Coach Bennet (30) haben ihre Liebe auf außergewöhnliche Weise besiegelt. Nach lediglich zwei Wochen Beziehung ließen sich die beiden Partner-Tattoos stechen und teilten diesen besonderen Moment mit ihren Fans. Cassy dokumentierte den Termin ausgiebig in einem Instagram-Video und schwärmte: "Kennt ihr nicht das Gefühl, dass ihr jemanden so sehr liebt, dass ihr ihn einfach für immer verewigen wollt?" Während Bennet sich ein rotes Herz mit ihrem Namen auf die Brust tätowieren ließ, entschied sich Cassy für ein Herz mit einem "C", das sie sich auf die Körperseite stechen ließ.

Cassy betonte im Video, dass sie sich bewusst ist, wie verrückt diese Aktion auf andere wirken könnte. Sie erzählte, dass selbst ihre beste Freundin vermutlich nicht begeistert sein würde. Dennoch schien die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit entschlossen und glücklich mit ihrer Entscheidung, ihrer Beziehung mit dem Rapper eine so dauerhafte Symbolik zu verleihen. In den Clips strahlte sie über beide Ohren und genoss sichtbar das Abenteuer mit ihrem neuen Partner.

Anfang Mai machten Cassy und Coach Bennet ihre Beziehung offiziell. Auf TikTok teilte die 25-Jährige ein Video, in dem sie Bennet mit rotem Lippenstift mehrfach ins Gesicht küsst. Der Musiker schaut die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin dabei verliebt an. "Ich hoffe, du findest irgendwann jemanden, der dich genauso anguckt wie er mich", schrieb sie zu dem süßen Clip und machte damit aus ihrem Liebesglück kein Geheimnis mehr. "Du hast es so verdient" oder "Ich liebe es, wie glücklich ihr beide ausseht", freuten sich die User für Cassy.

Anzeige Anzeige

Instagram / cassyccassau Partnertattoo von Cassy Cassau und Coach Bennet

Anzeige Anzeige

TikTok / coach.bennet Cassy Cassau und Coach Bennet, Mai 2025

Anzeige Anzeige