Ist dieser schnuckelige Rapper etwa schon weg vom Single-Markt? Seit Anfang 2021 rollt Coach Bennet (27) das Musikbusiness von hinten auf. Der in Neustrelitz geborene Musiker erlangte zuvor durch feurige TikTok-Clips größere Bekanntheit auf Social Media. Mittlerweile konzentriert er sich aber voll und ganz auf seine Songs. Erst im März brachte der tätowierte Hottie seine allererste EP "Alive" auf den Markt, auf der unter anderem ein Feature mit DSDS-Star Ardian Bujupi (31) zu hören ist. In den Titeln rappt er auch immer mal wieder von Herzschmerz oder der großen Liebe – aber hat Bennet gerade eine Dame an seiner Seite?

Promiflash hat bei dem 27-Jährigen nachgefragt. Auch wenn Bennet sich in seinen Songs öfter mal vom Thema Liebe inspirieren lässt, lässt er sich bei seinem privaten Beziehungsleben nur wenig in die Karten schauen: "Dadurch, dass ich sehr viele Prominente kenne und da immer diese Geschichten mitbekomme, will ich versuchen, wenn ich eine Freundin habe, das gar nicht an die große Glocke zu hängen. Ich will dieses Privatleben einfach für mich haben", stellte er klar. Selbst mit einer Frau, die er sich vorstellen könne zu heiraten, würde er sich auf lange Sicht nicht öffentlich zeigen. So findet Bennet es einfach bewundernswert, dass Menschen wie beispielsweise Stefan Raab (55) es schaffen, ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Dass er durch seine TikTok-Anfänge so viel Aufmerksamkeit von Damen via Social Media bekommen habe, sei zunächst aufregend gewesen: "Als damals meine ersten Videos viral gegangen sind, da hat man gemerkt, dass Mädels einen erkannt haben. Da ist man schon erst mal anders durch die Welt gegangen. Man hat am Anfang die Tendenz dahin zu denken, man ist echt krass. Viele kriegen das nicht mehr abgestellt und werden dadurch total unsympathisch", berichtete Bennet. Er habe aber einen guten Weg gefunden, bei sich und vor allem auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

Instagram / coachbennet Coach Bennets EP-Cover zu "Alive"

Instagram / coachbennet Coach Bennet, Musiker

Instagram / coachbennet Coach Bennet

