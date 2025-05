Knutsch-Videos: Sind Cassy Cassau und Coach Bennet ein Paar?

Nach ihrer Too Hot to Handle-Liebespleite scheint Cassy Cassau endlich ihren Mister Right gefunden zu haben. Auf TikTok teilt die Influencerin nun ein Video, in dem sie Rapper Coach Bennet (30) verliebt anschaut und ihm anschließend einen liebevollen Schmatzer auf die Wange gibt. Dazu schreibt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin: "Ich hoffe, du findest irgendwann jemanden, der dich genauso anguckt, wie er mich."

Und auch auf seinem TikTok-Profil finden sich mehrere Videos mit der Beauty: Zuletzt sogar eines, in dem sie eng umschlungen mehrere Küsse austauschten. In ihrer Instagram-Story gibt Cassy darüber hinaus weiteren Aufschluss über ihren Beziehungsstatus. Ein Fan möchte wissen, ob sie denn vergeben sei, was sie mit einem einfachen "Ja" beantwortet. Zwar erwähnt sie dabei nicht den Namen ihres Partners, doch die Turtel-Videos im Netz gepaart mit dieser Aussage sprechen wohl für sich.

In der zweiten Staffel von "Too Hot to Handle: Germany", die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, verschenkte Cassy ihr Herz an Lennert. Die beiden verließen die Show gemeinsam – doch die anfänglichen Frühlingsgefühle waren außerhalb der Sendung schnell erloschen, sodass sie wieder getrennte Wege gingen. Schon bei der Reunion im Februar dieses Jahres verriet die Content Creatorin jedoch, dass sie bereits jemand Neues kennenlernt. Ob es sich dabei schon um Coach Bennet handelte, ist unklar.

Anzeige Anzeige

TikTok / coach.bennet Cassy Cassau und Coach Bennet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige