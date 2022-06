Coach Bennet (27) will mit seiner Musik assoziiert werden! Die Netz-Bekanntheit ist vor allem durch die Video-Plattform TikTok bekannt geworden. Mittlerweile ist er aber auch gefeierter Rapper. Trotzdem bringen viele seiner Fans den Hottie eher mit den unterhaltsamen kurzen Clips in Verbindung. Das versucht er aber nun zu ändern, wie der "Ride Out"-Interpret Promiflash verriet: Coach Bennet will den TikTok-Stempel ablegen!

"Ich will in Zukunft auf der Straße nicht mehr angesprochen werden mit 'Du bist doch der TikToker', sondern mit 'Du bist doch Coach Bennet, der Rapper'", erklärte er ehrlich im Promiflash-Interview. Er wolle nur noch Videos posten, die seine Musik promoten. "Wenn man langfristig seine Schiene fährt und das durchzieht, dann sind da Leute, die wirklich interessiert sind", führte er aus. Es sei einfach, Follower mit den Trends zu generieren, doch das möchte der 27-Jährige nicht.

Im März brachte der Musiker sein Mixtape "Alive" heraus. Seine Gedanken vor dem Release? "Dadurch, dass es ein Mixtape war, waren es ganz unterschiedliche Songs. Da war es interessant zu sehen, welcher Song, welcher Style gefällt den Leuten am besten", erzählte Coach Bennet im weiteren Gespräch mit Promiflash. Ihm selbst gefalle der emotionale Track "Lass es raus" am meisten.

