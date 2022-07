"Geht ihm gut": Carlos Santana bei Konzert zusammengebrochen

Kurzer Schreckmoment auf der Bühne. Gitarrist Carlos Santana (74) kann auf eine jahrzehntelange, erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der gebürtige Mexikaner hat bereits die größten Konzerthallen dieser Welt gefüllt. Vergangenen Dezember musste er jedoch eine Reihe von Auftritten absagen, nachdem er sich nach Schmerzen in der Brust einer Herzoperation unterzogen hatte. Nach dem Eingriff schien es dem 74-Jährigen besser zu gehen, denn aktuell ist er inmitten seiner "Miraculous Supernatural 2022" Tour. Doch jetzt kam es zu einem kleinen Schock: Carlos ist während seines Auftritts ohnmächtig geworden!

Wie Fox News berichtet, ist der Musiker am Dienstag während seines Konzerts in Michigan auf der Bühne zusammengebrochen. Auslöser waren Hitzeerschöpfung und Dehydrierung. Der Vorfall ereignete sich, als Carlos seinen Song "Joy" performte und sich auf ein Podest setzte. Der 74-jährige Gitarrist wurde umgehend von Sanitätern behandelt und zur Beobachtung in die Notaufnahme gebracht. In einem Statement erklärte sein Manager, dass es "ihm gut geht". Näheres über den Zustand des "Black Magic Woman"-Interpreten ist noch nicht bekannt.

Eine Augenzeugin berichtete, dass die Musik plötzlich leiser wurde. Sie habe nicht gesehen, wie Carlos auf der Bühne zusammenbrach. Ein Sichtschutzvorhang wurde zwischen dem Musiker und dem Publikum angebracht, während er medizinisch betreut wurde.

Anzeige

Getty Images Gitarrist Carlos Santana bei einem Musikfestival in Mexiko-Stadt, 2019

Anzeige

Instagram / carlossantana Carlos Santana, Gitarrist

Anzeige

Instagram / carlossantana Carlos Santana in Guadalajara, Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de