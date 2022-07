Wie J.Lo und Ben: Diese Stars heirateten in Vegas-Kapelle!

So beliebt ist diese Hochzeitslocation bei den Stars! Im April dieses Jahres verlobten sich Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) nach ihrem Liebes-Comeback im vergangenen Jahr. Drei Monate später war es dann endlich so weit: Die Hollywood-Stars gaben sich still und heimlich in der A Little White Wedding Chapel in Las Vegas das Jawort. Was viele nicht wissen: J.Lo und Ben sind nicht die Einzigen, die in dieser Kapelle heirateten!

Wie FoxNews berichtete, ist die Kapelle stolz auf ihre intimen Hochzeiten der Hollywood-Stars! Bevor Britney Spears (40) ihre mittlerweile dritte Ehe mit Sam Asghari (28) einging, hatte die Sängerin 2004 ihre Jugendliebe Jason Alexander (62) in der berüchtigten Location geheiratet. Lange halten sollte es zwischen den beiden aber nicht: Nach nur 55 Stunden wurde die Ehe annulliert. Anders als sein Bruder Nick heiratete auch Joe Jonas (32) seine Freundin Sophie Turner (26) während einer kleinen Zeremonie in dieser Kapelle. In einem schlichten Jumpsuit gekleidet, wurde die Game of Thrones-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Liebsten von einem Elvis-Imitator 2019 dort getraut.

Aber auch Sarah Michelle Gellar (45) und Freddie Prinze Junior (46) gaben sich 2002 in der A Little White Wedding Chapel das Jawort. Fünf Jahre zuvor hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und lieben gelernt. Bereits 1966 schloss Frank Sinatra (✝82) mit seiner dritten Ehefrau Mia Farrow (77) an jenem Ort den Bund fürs Leben. Zwei Jahre später trennten sie sich allerdings wieder.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas bei ihrer Hochzeit in Las Vegas 2019

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im September 2002

