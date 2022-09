Tragisch: YouTuberin Sara Holmes stirbt mit 31 an Leukämie

Sie hat monatelang gegen den Krebs gekämpft! Die YouTuberin Sara Holmes, besser bekannt als HojuSara, teilte auf ihrem Kanal ihr Leben in ihrer Wahlheimat Südkorea mit fast 340.000 Followern. In dem asiatischen Land lernte sie sogar ihre große Liebe Hyun kennen, mit dem sie zuletzt auch verlobt war. Doch in den letzten Monaten war es Saras oberste Priorität, ihre Krankheit zu besiegen – denn sie kämpfte seit Mai gegen Leukämie. Jetzt schockierte ihr Verlobter ihre Community mit einer traurigen Nachricht: Sara ist im Alter von 31 Jahre verstorben!

"Weil auf Wiedersehen zu sagen zu traurig ist, lasst uns lieber Bbyong sagen", schrieb Hyun auf Saras Instagram-Account. Bbyong bedeutet im Koreanischen so viel wie Weggehen. Hyun drückte so die Trauer um seine Liebste aus. Zusätzlich teilte er auf ihrem YouTube-Kanal ein herzzerreißendes Video, indem er tränenüberströmt eine Sprachnachricht von seiner Verlobten preisgibt, die sie kurz vor ihrem Tod im Krankenhaus aufgenommen hat: "Wenn ihr das hört: Ich liebe euch alle! Wenn ihr das hört: Ich werde euch aus dem Himmel beobachten!"

Zuletzt hatte Sara ihre Follower an ihrem Kampf gegen die hartnäckige Krankheit teilhaben lassen. Dabei zeigte sie sich stets fröhlich und lebensfroh. "Sie war ein wunderbarer Mensch. Ich habe noch nie einen besseren Menschen kennengelernt", erinnerte Hyun sich in dem Video.

Instagram / hojusara Sara Holmes und ihr Freund

