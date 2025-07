"Ginny & Georgia"-Paul bleibt trotz Streit Teil der Serie

Scott Porter (46), der in der Netflix-Serie "Ginny & Georgia" Paul Randolph spielt, hat die Fans mit einem emotionalen Social-Media-Beitrag über die mögliche Zukunft seiner Rolle überrascht. Scott teilte ein Foto mit seinen Co-Stars Brianne Howey (36), Antonia Gentry und Diesel La Torraca, die in der Serie die Familie Miller verkörpern. Dabei sprach er über die Freude, fast drei Staffeln ein Teil dieser besonderen Konstellation gewesen zu sein: "Jede Szene mit ihnen ist eine Freude und es hat riesigen Spaß gemacht." Er deutete vorsichtig an, dass er vielleicht nicht mehr in der gleichen Form zur Familie gehören könnte: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber wenn ich endgültig nicht mehr Teil des Miller-Hauses sein sollte, werde ich diese Momente wirklich vermissen", schrieb er auf Instagram.

Nach den turbulenten Entwicklungen der dritten Staffel bleibt unklar, welche Richtung die Beziehung zwischen Paul und Georgia, gespielt von Brianne, künftig nehmen wird. Nachdem Georgia ihre dunkle Vergangenheit vor Paul geheim gehalten und eine Schwangerschaft vorgetäuscht hatte, beendeten die beiden ihre Verbindung. Doch das Finale der dritten Staffel hielt eine Überraschung bereit: Georgia ist tatsächlich schwanger, und die Frage nach der Vaterschaft – Paul oder Joe, gespielt von Raymond Ablack (35) – sorgt für Spannung. Scott selbst erklärte im Interview mit Us Weekly, dass die Serie immer für Überraschungen gut sei, und er könne sich sowohl Paul als auch Joe als Vater des Babys vorstellen.

Trotz ihrer Differenzen bleiben Paul und Georgia Teil derselben Kleinstadt und werden immer wieder aufeinandertreffen. Scott unterstrich in seinem Beitrag, dass er der Serie nicht den Rücken kehrt und die Dynamik zwischen Paul und Georgia in der vierten Staffel erhalten bleibt. Besonders die Beziehung zwischen Paul und Georgias Sohn Austin liegt ihm am Herzen: "Ich liebe diese Verbindung und würde gerne sehen, wie sie weitergeführt wird." Scott hofft, dass ihre Interaktionen künftig wieder von mehr Leichtigkeit und Humor geprägt sein könnten. Fans der Serie dürfen also mit Hochspannung auf die neuen Folgen warten, die auf Netflix geschaut werden können. Die dritte Staffel entwickelte sich bereits in kürzester Zeit zum Streaming-Hit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Porter bei einer Sondervorstellung von "Ginny & Georgia" Staffel 3 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Porter und Brianne Howey beim Special Screening von "Ginny & Georgia" S3 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Netflix Ginny und Austin in "Ginny und Georgia"

Anzeige