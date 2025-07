Sophia Hutchins Beerdigung: Caitlyn Jenner steht Familie bei

Caitlyn Jenner (75) ist nach wie vor in tiefer Trauer. Wie TMZ berichtet, wurde ihre bei einem tragischen Unfall verstorbene Freundin und Managerin Sophia Hutchins inzwischen beigesetzt. Die letzte Ruhestätte der Verstorbenen befindet sich auf dem Holy Cross Catholic Cemetery in Culver City, Los Angeles. Selbstverständlich reiste auch Sophias Mutter Amy an, um von ihrer Tochter Abschied zu nehmen. Berichten zufolge bot Caitlyn der Trauernden an, für diese Zeit in ihrem Haus zu wohnen, damit die beiden Frauen sich in dieser äußerst schweren Zeit gegenseitig Kraft geben können.

Amy scheint eine der wenigen Personen zu sein, denen sich die 75-Jährige in ihrer Trauer anvertraut. Vor einigen Tagen ließ sie gegenüber dem Newsportal Daily Mail verlauten, dass sie aktuell eine "schwierige Zeit" durchlebe. Weiter wolle sie im Moment aber nicht über den schweren Verlust sprechen. Die 29-Jährige war nicht nur ihre Managerin und die Geschäftsführerin der Caitlyn-Jenner-Foundation, Sophia war auch eine enge Vertrauensperson der ehemaligen Olympionikin. Die beiden hatten sich im Jahr 2015 über einen gemeinsamen Friseur kennengelernt.

Der tragische Unfall, bei dem die junge Frau ums Leben kam, ereignete sich Anfang Juli. Sophia fuhr mit einem Quad durch Malibu, als ihr Fahrzeug unweit von Caitlyns Zuhause mit einem anderen Wagen zusammenstieß und sie 110 Meter in eine Schlucht stürzte. Sie wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Beziehung der beiden Transgender stand regelmäßig im Fokus von Spekulationen – mehrfach wurde den beiden unterstellt, mehr als nur eine platonische Beziehung zu führen. Sophia dementierte diese Gerüchte jedoch stets vehement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner im September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin

Anzeige Anzeige