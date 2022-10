Rex Orange County angeklagt wegen sexueller Belästigung

Damit hätten seine Fans wohl nicht gerechnet! Der englische Indie-Pop-Sänger Rex Orange County (24) ist zurzeit mit seiner Tournee in England unterwegs. Dort begeisterte er viele Fans mit seinen Songs, wie "Loving Is Easy" oder "Best Friend". Rex Orange County, mit bürgerlichem Namen Alex O'Connor, beendete das Konzert unter Tränen. Nur ein paar Tag später kam dann die Nachricht, die viele Fans schockte: Der Musiker wurde wegen sexueller Belästigung in sechs Fällen angeklagt.

Laut The Sun wurde der Musiker in sechs verschiedenen Fällen der sexuellen Belästigung an Frauen in London beschuldigt. Bereits einen Tag später erschien er im Gerichtssaal in der englischen Hauptstadt, wo er bereits die Anschuldigungen verneinte. Der nächste vorläufige Gerichtstermin wurde auf den 3. Januar 2023 verschoben. Ein Repräsentant des 24-Jährigen sagte, dass Alex von den Nachrichten geschockt sei. "Er verneint die Anschuldigungen und versucht sein Image im Gerichtssaal wieder aufzubauen", erzählte sein Vertreter.

Rex Orange County erlangte im Jahr 2017 seinen Durchbruch in den Indie-Charts und hatte bereits Kollaborationen mit dem amerikanischen Rapper Tyler, the Creator (31). Laut seinem Sprecher solle der Brite sich erstmal aus der Öffentlichkeit entfernen wollen. Auf den sozialen Medien hört man bereits seit August nichts mehr von dem Sänger.

