"Queen Charlotte": Kehrt das Bridgerton-Spin-off zurück?

Adjoa Andoh (62), bekannt durch ihre Rolle als Lady Danbury in Bridgerton, sprach kürzlich anlässlich der Verleihung des Maximo Excellence Awards über das Erfolgsrezept der Serie und mögliche Zukunftspläne. Im Mittelpunkt stand dabei das Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte", dessen zweite Staffel von Fans sehnlichst erwartet wird. Zwar wurde eine Fortsetzung bislang nicht offiziell bestätigt, doch Adjoa zeigte sich begeistert von der Arbeit der Serienschöpferin Shonda Rhimes (55). Sie hob laut Deadline hervor, dass Rhimes mit ihrer visionären Herangehensweise fesselnde Geschichten erschaffe und mutige, kreative Entscheidungen treffe. "Was Shonda Rhimes ziemlich brillant macht, ist, zu sagen: 'Was wäre, wenn?' Sie wirft einen Stein in den Teich und schaut sich die Wellen an", schwärmte die Schauspielerin in ihrer Rede.

Anschließend ging sie auf die Kontroverse um eine vermeintliche "Umschreibung der Geschichte" durch die vielfältige Darstellung der Charaktere ein. Besonders betonte sie, dass die Präsenz von nicht-weißen Royals und queeren Figuren in einem historischen Setting durchaus historische Grundlagen habe. Adjoa stellte klar: "Es hat die Geschichte nicht umgeschrieben, sondern verstärkt." So sei etwa Königin Charlotte eine reale historische Figur gewesen, deren multikultureller Hintergrund oft übersehen oder verdrängt worden sei. Die Schauspielerin betonte außerdem, dass der Trend zu mehr Diversität in Film und Fernsehen längst nicht mehr aufzuhalten sei – das zeige sich deutlich in globalen Produktionen. Dies sei nicht nur eine Aufgabe der Kunst, sondern auch ein Spiegelbild des heutigen Publikums, sagte Andoh auf dem Festival.

Während Fans gespannt auf Neuigkeiten aus dem "Bridgerton"-Universum warten, ist bekannt, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel längst abgeschlossen sind. Doch bis zu ihrer Ausstrahlung müssen sich die Zuschauer noch bis 2026 gedulden. Gerüchte, dass auch eine Fortsetzung von "Queen Charlotte" geplant sein könnte, machen die Wartezeit für viele Fans nicht leichter. Für Shonda Rhimes steht jedoch im Vordergrund, abgeschlossene und anspruchsvolle Geschichten zu erzählen. Ob die Romanze von Charlotte und George noch einmal aufgegriffen wird, bleibt ungewiss. Sicher ist jedoch: Netflix wird sein Publikum weiterhin in die prachtvolle Welt der Regency-Zeit entführen – mit liebevoll gezeichneten Charakteren, die stets im Mittelpunkt stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Corey Mylchreest und India Ria Amarteifio in Washington, DC. im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh auf der Premiere von "Invictus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Golda Rosheuvel bei der Premiere von "Bridgerton" 2022