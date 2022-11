Selten: "Bares für Rares"-Star Julian zeigt seine Partnerin

Julian Schmitz-Avila (36) gibt seltene Einblicke in seine Beziehung! Neben seiner großen Leidenschaft für Kunstwerke ist der Bares für Rares-Händler offenbar auch total vernarrt in seine Partnerin: Denn Julian ist seit einiger Zeit wieder vergeben. Ab und zu hat er seine Liebste seiner Community bereits gezeigt – gemeinsame Fotos sind dennoch eher eine Seltenheit. Nun veröffentlichte Julian aber gleich zwei Pärchenbilder und das sogar im Partnerlook!

Auf Instagram postete der Hobbykoch zwei Schnappschüsse, die ihn mit seiner Herzensdame in Bamberg zeigen. Auf der ersten Aufnahme haben beide ein strahlendes Lächeln im Gesicht und scheinen sich prächtig zu amüsieren. "Zufälliger gemeinsamer Dresscode in Herbsttönen", kommentierte Julian in Bezug auf die Wahl ihrer Outfits in Schwarz, Beige und Braun. Dabei ist er offenbar eigentlich gar kein Fan davon: "Auf dem Foto weiter rechts könnt ihr sehen, dass ich Partnerlook nicht immer toll finde." Denn das zeigt ihn mit einem eher skeptischen Blick, während seine Freundin mit einem breiten Grinsen in die Kamera schaut.

2019 hatte Julian in einem Facebook-Video erzählt, dass er gar keine Zeit für eine Beziehung habe. Damals betonte der Antiquitätenhändler, dass er fast rund um die Uhr mit seiner Kunst beschäftigt sei: "Deswegen bin ich an Wochenenden und so fast nie da. Morgens um 6:30 Uhr stehe ich auf und komme abends irgendwann wieder." Es sei schwierig gewesen, jemanden zu finden, der sich mit diesem Zeitplan anfreunden konnte.

ZDF / Frank Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

Instagram / julianschmitzavila Julian Schmitz-Avila und seine Partnerin im November 2022

Instagram / julianschmitzavila Julian Schmitz-Avila und seine Partnerin im Oktober 2022

