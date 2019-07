Jung, erfolgreich – und trotzdem single! Bei Bares für Rares zeigt Julian Schmitz-Avila immer wieder ein Händchen für außergewöhnliche Kunst und ersteigert am ZDF-Händlerpult die unterschiedlichsten Raritäten. Beruflich läuft es bei dem Kunst- und Antiquitätenhändler ziemlich gut. Doch wie sieht es eigentlich mit seinem Privatleben aus? TV-Kollegin Susanne Steiger (36) fühlt dem 32-Jährigen auf den Zahn und will wissen, warum es mit der großen Liebe noch nicht geklappt hat.

In einem Facebook-Video zur Show wird Julian (32) von Schmuckhändlerin Susanne interviewt. Nach einigen Fragen rund um Kunst und Beruf will die Blondine es genau wissen und kitzelt die ein oder andere private Sache aus ihm heraus. "Warum bist du eigentlich noch single?", fragt Susanne ganz direkt. Julians simple Antwort: "Ja, weil ich keine Zeit habe." Er gesteht, dass er sich fast rund um die Uhr mit seiner Kunst beschäftige. "Deswegen bin ich an Wochenenden und so fast nie da. Morgens um 6:30 Uhr stehe ich auf und komme abends irgendwann wieder." Jemanden zu finden, der diesen Zeitplan mitmache, habe sich in der Vergangenheit als ziemlich schwierig erwiesen.

Im Gespräch mit seiner Händlerkollegin gesteht er aber: Neben der Kunst gebe es noch eine Sache, die bei ihm ziemlich viel Zeit beanspruche: Das Essen spiele in seinem Leben nämlich ebenfalls eine große Rolle. "Wäre ich nicht Kunsthändler geworden, dann hätte ich wahrscheinlich Restaurant-Kritiken geschrieben", plaudert der Single aus.

ZDF / Guido Engels Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

Instagram / julianschmitzavila "Bares für Rares"-Kollegen Ludwig Hofmaier und Julian Schmitz-Avila

Instagram / julianschmitzavila "Bares für Rares"-Händler Julian Schmitz-Avila

