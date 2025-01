Teure Panne: Antiker Tisch bei "Bares für Rares" beschädigt

Bei Bares für Rares werden regelmäßig antike Raritäten von fast unschätzbarem ideellem Wert gehandelt. Dabei sind bei der beliebten ZDF-Trödelshow eigentlich Profis am Werk, die das nötige Fingerspitzengefühl für den Umgang mit kostbaren Antiquitäten mitbringen. Dass trotzdem nicht immer alles glattlaufen kann, bewies ein Vorfall, der sich rund um den persönlichen Schatz des Ehepaares Dagmar und Rainer drehte. Sie brachten einen 260 Jahre alten Tisch mit, der in der Barockzeit von einem Braunschweiger Meister gefertigt wurde und mit einem einzigartigen Perlenmotiv versehen war. Doch noch bevor der Tisch von den Händlern begutachtet werden konnte, kam es zu einem kostspieligen Zwischenfall: Beim Aufbau der Kulisse wurde das antike Stück so beschädigt, dass sich schließlich ein großer Riss durch die kunstvoll gestaltete Oberfläche zog. Moderator Horst Lichter (62) musste den sichtlich enttäuschten Tischbesitzern gestehen: "Uns ist ein kleines Malheurchen passiert."

Laut Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz (51) handelte es sich bei dem Tisch um ein wahres Prachtstück, das ursprünglich einen Wert von bis zu 9.000 Euro gehabt hätte. Der Schaden sei jedoch besonders gravierend, da die beschädigten Glasperlen nur schwer zu ersetzen wären. Trotzdem schätzte man den Tisch auf einen angepassten Wert von rund 6.000 Euro. Im Händlerraum entfachte die Antiquität – nach einem kurzen Schockmoment – dennoch reges Interesse. Besonders Händler Julian Schmitz-Avila (38) konnte sich für das barocke Möbelstück begeistern und ersteigerte es schließlich für 4.300 Euro. Doch die Überraschung folgte, als Horst dem Ehepaar zusicherte, für den Wertverlust geradezustehen: "Wir gleichen aus, bis auf 9.000 Euro." Dagmar zeigte sich überwältigt von diesem Entgegenkommen und bedankte sich herzlich bei dem Moderator.

"Bares für Rares" gilt seit vielen Jahren als eines der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen und verdankt seine Beliebtheit nicht zuletzt Momenten wie diesem, die zeigen, dass zwischenmenschliches Miteinander auch in einer Verkaufsshow Priorität hat. Horst, der durch seine warmherzige und humorvolle Art die Sendung prägt, hat in der Show bereits mehrfach betont, wie wichtig ihm der faire Umgang mit den Teilnehmern sei. Dagmar und Rainer konnten letztendlich trotz des Missgeschicks zufrieden nach Hause fahren – am Ende wurde das vermeintliche Unglück sogar zu einer Geschichte mit Happy End, das nicht nur ihnen, sondern auch den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

ZDF / Frank W. Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

