Nach der brutalen Attacke: Komiker Chris Redd wird operiert

Chris Redd (37) hat immer noch mit den Folgen des brutalen Angriffs auf ihn zu kämpfen. Vor drei Wochen wurde er auf offener Straße attackiert: In New York schlug ihn ein Unbekannter mit einem Schlagring zusammen. Daraufhin musste der "Saturday Night Life"-Star ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile wurde er zwar wieder entlassen – jetzt muss sich Chris aber einer Operation an der Nase unterziehen.

Wie ein Insider TMZ berichtete, muss die verletzte Nase jetzt doch operiert werden, um endgültig heilen zu können. Da die Verletzung jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt und die Schwellung langsam zurückgegangen ist, kann sie nun besser untersucht und behandelt werden. Dafür soll Chris Nase erneut gebrochen werden, um dann sauber wieder zusammenwachsen zu können. Der Nasenknochen war durch die Prügelattacke in drei Teile zerbrochen.

Die Quelle erklärte, dass der Komiker während der OP etwa zwei bis drei Stunden unter Vollnarkose stehen werde. Das Hauptziel dabei sei aber nicht, etwas an Chris' Aussehen zu ändern. Der Eingriff sei medizinisch wirklich notwendig. Nach der Operation wird er seine Live-Auftritte weiter verschieben – der Insider erklärte aber, dass der Comedian unbedingt bald auf die Bühne zurückkehren möchte.

Getty Images Chris Redd im März 2022

Getty Images Chris Redd, "Saturday Night Life"-Star

Getty Images Chris Redd im September 2019

