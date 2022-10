SNL-Star Chris Redd wurde auf offener Straße attackiert!

An diesen Vorfall wird sich Chris Redd noch lange erinnern. Der US-Amerikaner versuchte sich zunächst als Rapper, doch der große Erfolg blieb aus. Später probierte er sich als Schauspieler und wurde einem breiteren Publikum schließlich durch seine Auftritte bei Saturday Night Live bekannt. Von 2017 bis 2022 brachte er dort die Fans zum Lachen – für seine Arbeit erhielt der US-Amerikaner 2018 sogar einen Emmy. Doch jetzt kam es zu einem Schreckensmoment: Der Comedian wurde zusammengeschlagen!

Laut E! News wurde Chris vor wenigen Stunden in New York von einem Unbekannten angegriffen und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bestätigte, dass ein Mann um 21:40 Uhr im Stadtteil Manhattan dem Komiker ins Gesicht geschlagen habe. Aufgrund seiner Verletzungen musste der TV-Star sogar in eine Klinik gebracht werden.

Die Ermittlungen in dem Fall sind bisher noch nicht abgeschlossen und es kam auch noch zu keiner Verhaftung. Bisher hat sich das Management des 37-Jährigen noch nicht dazu geäußert –zudem ist unklar, wie schwer Chris bei dem Angriff verletzt wurde.

